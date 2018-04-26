Подробности пропажи 15-летней девочки на Алтае сообщили в СК

Фото: gtrk-saratov.ru

Доследственная проверка проводится по факту пропажи 15-летней девочки в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении СКР.

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Прочее 15-летняя школьница пропала без вести в Алтайском крае

Напомним, что местонахождение ребенка неизвестно с 3 апреля. В Следственном комитете уточняют, что девочка ушла из дома в селе Алтайское Алтайского района. 12 апреля ее родители подали заявление о пропаже, после чего и была организована доследственная проверка.

"По данным следствия, девочка выходит в социальные сети, может находиться в городе Барнауле", - указывают в правоохранительном ведомстве.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные прямые, глаза карие.

Одежда: красная куртка, темно-синие джинсы, черные полуботинки.

Сейчас сотрудники СКР устанавливают местонахождение подростка, а также выясняют причины ухода.