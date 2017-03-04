Подростка из поселка Тальменка разыскивают на Алтае и в соседнем регионе

Фото: 22.мвд.рф

16-летняя Екатерина Воропаева пропала в Алтайском крае. Девушка ушла из своего дома в поселке Тальменка в 3 августа прошлого года и до сих пор не вернулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В последний раз ее видели 9 августа на территории Ленинского района Новосибирска у кафе "Улыбка" (стоянка дальнобойщиков). Не исключено, что она передвигается с водителями-дальнобойщиками.

Приметы: на вид 17-18 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волосы темные до плеч, глаза голубые. Была одета: рубашка темно-синего цвета, брюки темно-синие, кроссовки светлые.

Если кому-то что-то известно о том, где она находится, просим незамедлительно сообщить в ГУ МВД России по Новосибирской области по телефонам: 8 (383) 232-27-00; 8-913-795-10-47.