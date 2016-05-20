Подростки из Бийска предстанут перед судом за сбыт наркотиков

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Два 17-летних подростка из Бийска, обвиняемые в сбыте наркотиков, предстанут перед судом, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

В ведомстве считают, что с октября по ноябрь прошлого года подростки через интернет вступили в организованную группу, сбывающую наркотики. От неустановленного человека они получали информацию о расположении оптовых "закладок" синтетических наркотиков. После этого они расфасовывали наркотики и раскладывали дозы в тайники-закладки на территории Бийска.

В общей сложности они распространили около 15 закладок с наркотиками, получив за это деньги.

Еще одно подобное уголовное дело следователями Бийска направлено в суд в отношении еще одного учащегося того же образовательного учреждения. Молодой человек распространял эти наркотики в Бийске с августа по ноябрь 2015 года.

Свою вину юноши признали. Сами наркотики не употребляли. А этой деятельностью начали заниматься, чтобы заработать.