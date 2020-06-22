Подростки помогают строить сельский детсад в Алтайском крае

12 старшеклассников на каникулах помогают строить детский сад в райцентре Топчихинского района, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Школьников временно трудоустроили с письменного согласия родителей по программе "Содействие занятости населения Алтайского края". Подростки трудятся подсобными рабочими. В частности, они разравнивают глину и подносят кирпичи.

"Работодатель при организации и проведении работ руководствуется нормативными документами, соблюдает все санитарно-эпидемиологические нормы и предписания", – уточнила директор центра занятости населения Топчихинского района Ольга Нечаева.

Задействованные в работах старшеклассники рады возможности получить дополнительные средства на карманные расходы, подчеркивают в пресс-службе. К тому же трудиться необходимо только четыре часа в день, а остальное время юные работники могут посвятить своим увлечениям.