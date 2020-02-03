Подстреленную косулю заметили на алтайской трассе

Инцидент произошел под Бийском

3 февраля 2020, 04:34, Никита Иванников

В соцсетях выложили фото подстреленной косули, которая лежала возле трассы. По словам автора поста, инцидент произошел под Бийском. Очевидцы перетащили раненое животное из сугроба на обочину, однако за спасение так никто и не взялся.

Впрочем, в комментариях к посту написали, что косулю все-таки доставили к ветеринарам и прооперировали. Сообщается, что сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Автор поста называет человека, подстрелившего животное, "чудовищем". Мнения комментаторов разделились. Кто-то считает ситуацию дикой, а кто-то заявляет, что охота – это нормально, и "мясо все любят покушать".  

Как уже сообщал amic.ru, из-за снежной зимы диким животным трудно найти себе пропитание в этом году. Поэтому специалисты обустраивают лесные кормушки. Чаще всего их посещают лоси, косули, кабаны.

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