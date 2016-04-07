Подтоплений в поселке Ильича в Барнауле нет – власти

Фото: mchsmedia.ru

Подтоплений домов на территории поселка Ильича в Барнауле нет, сообщили в четверг, 7 апреля, в пресс-службе городских властей.

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Прочее Паводок вплотную подобрался к поселку Ильича в Барнауле

В настоящее время администрацией Октябрьского района приняты все меры по подготовке жителей поселка к эвакуации. В частности, полностью готовы к развертыванию пункты временного размещения населения.

Также достигнута договоренность о предоставлении транспорта для быстрой перевозки людей.

"Администрацией района подготовлены списки всех жителей улиц, подверженных подтоплению, особое внимание уделено инвалидам, пенсионерам, ветеранам, тяжело больным людям, детям до 14 лет, беременным женщинам", – подчеркивают власти.

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Напомним, что накануне в поселке во избежание подтопления жилого сектора была закрыта задвижка водопропускного устройства в насыпи, регулирующего наполнение водоема на территории поселка Ильича.

С 15 апреля здесь также планируется начать работы по наращиванию и укреплению отдельных участков земляной насыпи по улице Остров Кораблик. На эти цели планируется израсходовать около 300 тонн глины.