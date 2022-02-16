Подведены итоги Сибирской строительной недели и форума "Сибирь 2030. Строим будущее"

Сибирская строительная неделя и форум “Сибирь 2030. Строим будущее” в этом году стали единым масштабным событием. Они не только объединили экспертов, профессиональное сообщество и производителей строительных материалов, но и заявили новый формат работы на рынке выставочных услуг.

Экспозиция строительных, отделочных материалов и оборудования, архитектурных проектов и дизайна выставки “Сибирская строительная неделя” развернулась на площади свыше семи тысяч квадратных метров. В этом проекте приняли участие более 200 строительных компаний из регионов России, Европы, Китая, Турции, Средней Азии, а также крупнейшие производители и поставщики материалов и оборудования, проектные и изыскательские организации.

Заметным отраслевым событием стал форум “Сибирь 2030. Строим будущее”. Он объединил все деловые мероприятия Сибирской строительной недели. На площадке форума работало более 100 российских и зарубежных экспертов, которые провели несколько десятков конференций, совещаний, семинаров и презентаций. Среди спикеров — представители федеральных и региональных отраслевых министерств и ведомств, общероссийских профессиональных объединений, компаний — лидеров рынка, а также науки и высших учебных заведений.

За четыре дня работы выставку и форум посетило более восьми тысяч гостей из регионов Западной и Восточной Сибири, Урала и Европейской части России, а также из Монголии и Узбекистана.

Выставочный оператор — компания “Центр Экспо” — начал подготовку к выставке будущего года. О сроках и датах проведения Сибирской строительной недели дирекция сообщит дополнительно.

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