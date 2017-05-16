"Подземный фонтан" начал бить на улице Георгия Исакова в Барнауле. Фото
Горожан призывают быть осторожнее
16 мая 2017, 11:01
Фото: vk.com/barneos22
Фонтан начал бить из-под земли на улице Георгия Исакова в Барнауле утром во вторник, 16 мая.
Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Прорвало воду! Ул. Г. Исакова! Фонтан то слабее, то сильнее. Будьте осторожны", - отмечает автор заметки.
Вероятно, данный инцидент связан с процессом опрессовки, который стартовал в краевой столице накануне.
Напомним, самый большой "подземный фонтан" во время опрессовки в Барнауле был зафиксирован в прошлом году. Тогда поток воды на улице Антона Петрова достиг девятого этажа.
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