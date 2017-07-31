Подземный переход капитально отремонтируют на Павловском тракте в Барнауле

Фото: Сергей Меркулов/Amic.ru

Капитальный ремонт одного из двух подземных переходов, расположенных на Павловском тракте в Барнауле, проведут в этом году.

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В настоящее время на сайте госзакупок размещена информация об объявлении аукциона на поиск подрядчика, который займется данными работами. Максимальная цена контракта составляет 1 885 754,46 рубля.

Речь идет о ремонте перехода в районе остановки "Мастерские". Лот именуется так: "Выполнение работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода по адресу: г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 72".

Заказчиком работ выступает муниципальное предприятие "Автодорстрой". Финансировать капитальный ремонт будут из городского бюджета.

Аукцион состоится 11 августа. "Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта. Работы должны быть закончены в течение 30 дней с даты начала выполнения работ", - говорится в документах закупки.

В сопроводительных материалах также отмечается, что на объекте, в частности, проведут заливку стяжки и покраску.

Работы должны быть выполнены с гарантией в три года.



