Подземный переход начали ремонтировать на Павловском тракте в Барнауле
На работы из городского бюджета выделено 1,565 миллиона рублей
Фото: barnaul.org
Ремонт подземного перехода начали в Барнауле на остановке "Мастерские", расположенной на Павловском тракте.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, на работы из городской казны выделили 1,565 миллиона рублей. Подрядчиком является компания "ОВК-Строй".
Что касается фронта работ, то специалистам предстоит заменить кровлю над входами в переход — установить новое покрытие из поликарбоната. Также будут покрашены карнизы и металлические балки.
Кроме того, строители отремонтируют наружные стены. Внутри перехода будут оштукатурены и покрашены стены и потолок. Также в рамках ремонта восстановят лестничные марши и полы из тротуарной плитки.
Помимо этого, запланирована замена электропроводки и установка новых светильников.