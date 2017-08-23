Подземный переход начали ремонтировать на Павловском тракте в Барнауле

Фото: barnaul.org

Ремонт подземного перехода начали в Барнауле на остановке "Мастерские", расположенной на Павловском тракте.

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Прочее Спасибо, что живые: вояж по подземным переходам на Павловском тракте

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, на работы из городской казны выделили 1,565 миллиона рублей. Подрядчиком является компания "ОВК-Строй".

Что касается фронта работ, то специалистам предстоит заменить кровлю над входами в переход — установить новое покрытие из поликарбоната. Также будут покрашены карнизы и металлические балки.

Кроме того, строители отремонтируют наружные стены. Внутри перехода будут оштукатурены и покрашены стены и потолок. Также в рамках ремонта восстановят лестничные марши и полы из тротуарной плитки.

Помимо этого, запланирована замена электропроводки и установка новых светильников.