Поезд сбил пьяного мужчину на железнодорожном вокзале в Барнауле

37-летнего мужчину травмировал пассажирский поезд на железнодорожном вокзале в Барнауле. Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщают в пресс-службе Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России.

Мужчина получил травму головы. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, затем госпитализировали.

Выяснилось, что мужчина не заметил приближения поезда, вследствие чего был задет по касательной подвижным составом.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.