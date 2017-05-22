"Погода нас не радует": алтайский вице-премьер рассказал о ходе посевной

Фото: администрация Алтайского края

Большое количество осадков и ночные перепады температуры не могут радовать алтайских аграриев во время посевной кампании 2017 года. Об этом в понедельник, 22 мая, в ходе пресс-конференции рассказал первый заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

По его словам, комплекс весенне-полевых работ начался в этом году на неделю позже, чем планировалось.

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"Все понимают, что это было обусловлено погодными условиями. Температура была невысокая, запасы влаги везде хорошие. Кроме этого, они поддерживаются еще теми осадками, которые прошли в последние две недели. Если посмотреть, то на нескольких территориях края выпало от 80 до 140% от месячной нормы. По предварительным прогнозам, та погода, которую обещают, нас не очень радует. Когда ночью резкое понижение температуры, а днем воздух прогревается до +30 градусов, контраст не идет на пользу сельскохозяйственной культуре", - сказал Александр Лукьянов.

Он отметил, что сев уже проведен на площади более 2 миллионов гектаров – это около 40% от всех площадей. Зерновые и зернобобовые засеяны на площади более 1,6 миллиона гектаров (около 40%). Сев таких культур, как ячмень, уже практически завершен. Пшеница же посеяна на площади 650 тысяч гектаров.

Александр Лукьянов напомнил, что в 2017 году в Алтайском крае все сельскохозяйственные культуры планируют посеять на площади 5,4 млн гектаров. Посевы зерновых и зернобобовых составят 3,6 млн гектаров. Яровой сев предстоит провести на 4,7 млн гектаров. Это будет на уровне прошлого года. Для работ запасено горючее, в полном объеме есть семена, подготовлена техника. Так, в прошлом году было приобретено техники на 7 миллиардов рублей. Кроме того, в прошлом году на 30% увеличилось количество озимых культур, которыми, по словам Лукьянова, нужно заниматься. Они приносят отличный урожай. Так, по некоторым районам он достигал 40-60 центнеров с гектара, но многое зависит от погодных условий.

Представитель правительства надеется, что в этом году урожай зерна в Алтайском крае будет на уровне прошлогодних результатов – в районе 5 миллионов тонн.