Похитителю бийской школьницы следователи предъявили обвинение сразу по двум статьям

Похитителю бийской школьницы, 40-летнему безработному сельчанину, следователи предъявили обвинение сразу по двум статьям. Мужчину обвиняют в похищении ребёнка и действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

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Прочее Спал в лесу, мылся у реки. Подробности побега похитителя школьницы под Бийском

"Мужчина допрошен в качестве обвиняемого, с ним проведена проверка показаний на месте происшествия", – отметили в краевом Следственном комитете.

Напомним, днём 31 июля в Бийском районе пропала 12-летняя девочка. Об этом сообщили поисковики отряда "Лиза Алерт". Школьница на велосипеде выехала по лесной дороге из села Малоенисейского в посёлок Семеновод. До места назначения девочка так и не добралась. Позже её вещи, велосипед и телефон были найдены на берегу реки Бии.

2 августа школьницу нашли живой. В тот же день полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении 40-летнего Олега Лавкина. Он подкараулил школьницу и отвёз в подвал.

"С силой толкнув девочку, мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на неё мешок. Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома, где совершил в отношении неё иные действия сексуального характера", – рассказали подробности следователи.

Вечером 12 августа стало известно, что Олега Лавкина задержали в Республике Алтай. СМИ выяснили, что после побега мужчина несколько дней ночевал в тайге, шёл пешком в сторону Республики Алтай, а потом на попутках добрался до села Майма.

По словам преступника, у него не выдержали нервы после огласки пропажи ребёнка, поэтому он сам её отпустил и скрылся. Поймать похитителя помог рыбак из Онгудайского района Республики Алтай. Сельчанин ловил рыбу у села Курота, увидел на берегу реки незнакомца, который показался ему похож на преступника, и позвонил в полицию.

После выяснилось, что это уже не первая жертва Олега Лавкина. Следователи инкриминируют мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности.