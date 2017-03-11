Похолодание до -24 градусов ожидается на Алтае в ночь на 12 марта
Ночью осадков не ожидают, возможны изморозь и туман
11 марта 2017, 17:02
Фото: pixabay.com
Морозная погода сохранится в Алтайском крае в воскресенье, 12 марта. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, ночью осадков не ожидают, на дорогах прогнозируют гололедицу, местами изморозь, туман.
Температура опустится в ночь на 12 марта до -19...-24 градусов, местами по юго-востоку до -11...-16 градусов. Днем в Алтайском крае потеплеет до -2..-7 градусов, в предгорных районах до +3. Ветер в этот день будет дуть переменный 2-7 метров в секунду.
Отметим, что в начале рабочей недели существенно погода не изменится. Ночью также будет морозно до -21..-23 градусов, а днем столбики термометров будут подниматься до -1..-3 градусов. В предгорных районах до +5 градусов.
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