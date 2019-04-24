Похолодание с мокрым снегом обещают в Алтайском крае в конце недели

Похолодание и мокрый снег прогнозируют синоптики в Алтайском крае в самом конце текущей недели – перед этим в регионе ожидается высокая пожароопасность.

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Как сообщили в краевом главке МЧС России, в ближайшие сутки в регионе скорость ветра будет составлять 9-14 метров в секунду, местами возможны порывы до 15-20 метров.

Температура ночью составит 0...+5 градусов, днем +13...+18 градусов. На территории региона ожидается пожароопасность третьего класса, местами – четвертого класса.

Спасатели призывают с сухую и ветреную погоду быть особенно осторожным при обращении с огнем.

Впрочем, к выходным погода изменится. Согласно данным алтайского ЦГМС, в ночь на субботу, 27 апреля, температура в крае составит -3...+2 градуса, днем будет +3...+8 градусов, в предгорьях до +13 градусов.

В субботу на большей части территории края прогнозируют небольшие, местами умеренные, а в предгорьях сильные осадки в виде дождя. В северо-западных районах дождь возможен с мокрым снегом.