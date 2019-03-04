Похолодание со снегом и сильным ветром пришло в Алтайский край после оттепели

Похолодание со снегом и сильным ветром пришло в Алтайский край во вторник, 5 марта.

"В большинстве районов снег, мокрый снег, местами метель, гололедные явления, на дорогах гололедица", – говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят -2…+3 градуса, местами в западных районах будет до -8 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров.

В Барнауле также ожидается снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -1…+1 градус. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров.