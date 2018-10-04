Поиски пропавшей 16-летней девушки ведут в Бийске

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Поиски 16-летней девушки ведут волонтеры в Бийске, сообщается в паблике отряда "Лиза Алерт".

Местонахождение подростка не известно с 1 октября. В ориентировке сказано, что девушка может находиться в другом городе.

Приметы: рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные до плеч, глаза карие.

Одежда: коричневая кожаная куртка, светло-серая рубашка, черные штаны, светло-зеленые кроссовки, с собой был черный рюкзак.