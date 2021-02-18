"Пока ты спишь". Лучшие подводные фотографии 2020 года

В Великобритании подвели итоги международного конкурса подводной съемки и назвали лучшего фотографа 2020 года. Из-за пандемии победители не получили никаких призов, но на конкурс все равно было прислано более 4000 работ, пишет N+1. Также из-за коронавируса Underwater Photographer of the Year 2021 обзавелся новой номинацией – "Мой задний двор", в которой оценивались работы, сделанные на родине фотографов.

Кто стал победителем и какие фотографии подводного мира покорили жюри, смотрите в нашей фотоленте (для полного просмотра снимков рекомендуем открывать ленту на весь экран).