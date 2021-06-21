Показать, что скрыто. Как правильно подбирать очки и кто это должен делать

Каждый человек богат от природы. Одно из самых ценных "имуществ" – зрение. Стало подводить? Не ждите, обращайтесь к врачу. И если он посоветовал очки – в профессиональную оптику. В компании "Евростиль" рассказали amic.ru, как и кто должен подбирать нужный и часто очень модный аксессуар.

Как кто? Окулист?

Да, действительно. Очки должен подбирать офтальмолог. Но только раньше, чтобы получить рецепт, нужно было обращаться в поликлинику. Теперь же многие оптики имеют своего специалиста в штате, который тут же и зрение вам проверит, и очки подберёт.

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В оптике "Евростиль" работают такие специалисты, как врач-офтальмолог и оптиметрист. Первого вы все отлично знаете – это специалист, который занимается лечением болезней ценнейшего органа – глаза. Второй специализируется на подборе корректирующих средств: очков и линз.

Так, офтальмолог в оптике "Евростиль" проводит обследование зрения с использованием современных диагностических устройств. И помните, если вам кажется, что вы видите "нормально", убедитесь в этом. Кстати, экспресс компьютерная диагностика в оптике "Евростиль" до конца июня 2021 года стоит всего 100 рублей.

Так, я пришёл. Как мне будут подбирать очки?

Это хорошо, если вы пришли именно в оптику, а не покупаете очки в переходе или на улице. Но даже и в профессиональном салоне рекомендуется подобрать оправку и стёкла непосредственно под ваши особенности. А не покупать первые попавшиеся готовые очки.

Итак, как вам будут подбирать очки?

Первое, и выше мы уже об этом написали, – убедиться, что вы видите нормально. Если окажется, что есть проблемы со зрением – специалист посоветует пройти детальную диагностику в клинике или поможет подобрать очки.

Затем специалист по подбору оправы предложит вам подходящие варианты. Даже при небольшой близорукости или дальнозоркости нужно носить правильные очки – с вашей шириной оправы, длиной заушника, шириной линзы. И, конечно, поможет найти самый красивый для вас "лук". Будут это вечно модные "кошачий глаз", круглые "ленноны", широкообзорные "панто" или классика, лёгкий и яркий пластик или строгий металл – любой вариант нужно подбирать к конкретному типу лица.

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И, наконец, стекло. Очки нужны вам для дали, близи и оба варианта – прогрессивные? При большом минусе можно выбрать современные тонкие стёкла. Имеет значение и покрытие: напыление, плёнка, антиблик, многофункциональное. Вариантов множество – главное, правильно их подобрать. В "Евростиле" за это репутацией отвечают профессиональные консультанты. За качество изготовления – опытные мастера и современное оборудование.

При получении товара не забудьте проверить, нет ли на линзе сколов, не двигается ли крепление внутри оправы, и обязательно сразу их примерьте. В "Евростиле" техник при выдаче заказа адаптирует оправу под особенности вашего лица.

Кстати, если надо починить любимую оправу – вам сюда же.

Помните, что неправильно выбранные очки могут стать причиной дискомфорта и исказить то, как выглядит окружающий мир. Правильные очки наполнят его красками и деталями, а вас сделают стильным и уверенным в себе.

Помните, что покупать очки нужно только в специализированных магазинах, у которых есть все необходимые сертификаты. Так как зачастую продавцы на базарах или в салонах без лицензий торгуют либо низкокачественным товаром, либо подделкой на дорогие виды очков.

Сети оптики "Евростиль"

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