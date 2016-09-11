Показываем фото с завершения ремонта региональной дороги на Алтае

Фото: sgd22.ru

В сентябре завершится ремонт 14,5 километра региональной дороги Камень-на-Оби - Буян - Заковряшино. Объект находится в Крутихинском районе, сообщают в Главном управлении строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края.

В данный момент на объекте ведут работы по устройству покрытия из щебеночно-песчаной смеси толщиной 15 см и ремонтируют пять водопропускных труб. Подрядчик - Центральное ДСУ - начал работы в августе и уже отремонтировал пять километров. Для того, чтобы избежать часть паводковых вод, укрепят выходное русло водопропускной трубы.

По словам начальника "Алтайавтодора" Василия Мотуза, решение о ремонте дороги приняла краевая и районная администрации. Он отметил, что в 2016 году "активнее улучшаются дорожные условия в западной части региона, развиваются туристические зоны этого направления и условия передвижения жителей и гостей региона". Мотуз добавил, что ремонт участка дороги можно было бы закончить раньше срока, однако в крае одновременно ведутся работы на многих объектах, также требующих внимания, поэтому работы ведутся согласно графикам.

Дорога Камень-на-Оби - Буян - Заковряшино является одним из школьных маршрутов Крутихинского района. Два других - "Подъезд к п. Подпорному" и "Долганка - Волчно-Бурлинское" уже отремонтировали в рамках плана дорожных работ текущего года.