Показываем, как барнаульские кварталы новостроек готовятся к паводку

Фото: barnaul.org

Новые барнаульские кварталы, где расположены многоэтажные жилые дома, начали подготовку к весеннему паводку. Речь идет о квартах, расположенных в границах улиц Солнечная Поляна, Взлетная, Ускова, Павловский тракт. Об этом сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

Работники Барнаульского водоканала уже проверили канализационные колодцы и начали процесс их герметизации, чтобы не пропустить талые воды в подвалы жилых домов. Кроме этого, сугробы со двора домов уже вывезли на полигон ТБО.

Напомним, прошлой весной некоторые районы новостроек были затоплены. В течение всего года специалисты выполняли работу по предотвращению паводковой ситуации. Так, водопропускные сооружения обустроены на улице Просторной. Здесь уложили трубы большого диаметра. Специалисты уверяют, что этот шаг позволит предотвратить перелив воды через Павловский тракт. Что касается нового водоотводного канала, расположенного вдоль улицы Власихинская от Павловского тракта, то он, по прогнозам экспертов, должен увести воду в Сухой Лог.