Показываем, как прошел праздничный митинг ЛДПР в Барнауле

Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru

ЛДПР в День народного единства, 4 ноября, провела в столице Алтайского края традиционный праздничный митинг и концерт. Мероприятие прошло на площади перед ТЦ "Россия".

Депутаты с активистами партии выходили с лозунгами: "ЛДПР – за великую Россию!", "ЛДПР против потрясений!" и "ЛДПР: искореним мировое зло!"

На мероприятии руководитель алтайских либерал-демократов Евгения Боровикова поздравила всех с праздником и напомнила, что в алтайском Заксобрании девять депутатов от партии ЛДПР. Она призвала жителей обращаться к ним по любым проблемам.

Один из опытных членов партии Юрий Гальченко на митинге отметил, что действующая идеология страны не объединяет народ. "У кого-то миллионы долларов ежегодно растут, а у кого-то снижаются. Это у нас с вами - бюджетников", - сказал он.

Также всех присутствующих поздравил атаман Сибирского федерального округа Сергей Рачков. Он напомнил, что в этот день отмечается еще и православный праздник - день Казанской божьей матери.