Показываем, как в Барнауле ловят собачников-нарушителей

Фото: barnaul.org

Рейд, призванный выявить нарушителей правил выгула домашних собак, прошел в Ленинском районе Барнаула, сообщили в городской администрации.

Проверку устроили полицейские совместно с дружинниками, которые вышли в места массового пребывания горожан.

Отметим, что в последнее время в городе участились случаи выгула собак без поводка и намордника.

В итоге правоохранители и волонтеры смогли выявить шестерых нарушителей, с которыми были проведены беседы. Также попавшимся нарушителям вынесены предупреждения.

В мэрии Барнаула добавляют, что следующий рейд запланирован на 11 августа.

Отметим, что выгул питомцев без поводка и намордника карается наложением штрафов от 500 до 1500 рублей.