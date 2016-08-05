Показываем, как в Барнауле ловят собачников-нарушителей
Рейд по проверке соблюдения хозяевами правил выгула своих питомцев провели в Ленинском районе краевой столицы
Фото: barnaul.org
Рейд, призванный выявить нарушителей правил выгула домашних собак, прошел в Ленинском районе Барнаула, сообщили в городской администрации.
Проверку устроили полицейские совместно с дружинниками, которые вышли в места массового пребывания горожан.
Отметим, что в последнее время в городе участились случаи выгула собак без поводка и намордника.
В итоге правоохранители и волонтеры смогли выявить шестерых нарушителей, с которыми были проведены беседы. Также попавшимся нарушителям вынесены предупреждения.
В мэрии Барнаула добавляют, что следующий рейд запланирован на 11 августа.
Отметим, что выгул питомцев без поводка и намордника карается наложением штрафов от 500 до 1500 рублей.