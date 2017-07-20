Показываем "реки" и "озера" на дорогах Барнаула. Видео

Фото: youtube.com

Жители Барнаула продолжают делиться кадрами того, во что превращаются дороги города после каждого более-менее серьезного дождя.

Вот уже который день краевая столица находится во власти переменной погоды, когда солнце чередуется с ливнями, после которых улицы города буквально превращаются в реки и озера.

Исключением не стал ливень, ударивший по городу накануне. После дождя барнаульцы запечатлели ситуацию на улицах Советской Армии и Эмилии Алексеевой. Происходящее на видео не нуждается в комментариях.

Между тем глава городской администрации Сергей Дугин в четверг, 20 июля, высказался о возникновении больших луж после дождей, подчеркнув: "Покажите мне эти лужи, где люди вязнут по колено в воде. Не ищите негатива. В Москве прошел сильный дождь, в Кирове и других городах. Нас хоть залило в этом году в таком объеме?.. Нужно говорить о добром".