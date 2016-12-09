Показываем "вырастающую" елку на площади Сахарова в Барнауле. Фото

Фото: Вячеслав Мельников

Монтаж главной елки Барнаула на площади Сахарова продолжается — с каждым днем каркас будущей новогодней красавицы становится все выше и выше.

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Прочее Обратный отсчет: монтаж главной новогодней елки начали в Барнауле. Фото

Одновременно с этим на Сахарова продолжаются работы по обустройству снежного городка. Проспект Социалистический на участке от улицы Молодежной до улицы Димитрова в центре Барнаула был перекрыт в связи с началом работ на главной новогодней площадке города в минувший понедельник.

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Портал Amic.ru в очередной раз побывал на месте предстоящих новогодних торжеств и зафиксировал, что здесь было сделано за неделю.

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Напомним, что открытие 32-метровой елки на площади Сахарова состоится 30 декабря. Демонтаж снежного городка начнется 8 января. Открыть проезд по проспекту Социалистическому планируют 12 января.