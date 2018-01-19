"Поколение М": алтайские школьники смогут сняться в большом кино

Компания МТС совместно с киностудией "Корпорация Русская Фильм Группа" (RFG) запускают новый конкурсный киносезон благотворительного проекта "Поколение М".

Подростки со всей страны поборются в онлайн-конкурсе за возможность войти в состав команды полнометражного фильма и принять участие в съемках в Москве.

Творческое киносостязание пройдет на интернет-площадке проекта МТС "Поколение М", принять участие в нем смогут подростки 15-18 лет из всех регионов России. Ребятам предлагается создать собственную короткометражную картину на тему "Онлайн-поколение", которая расскажет об интересах тинейджеров в цифровом пространстве, влиянии технологий на современный мир и жизнь каждого человека. Работы, снятые в свободном жанре и на любое оборудование, включая камеру мобильного телефона, принимаются на сайте проекта pokolenie.mts.ru до 30 апреля 2018 года.

Лучших юных кинематографистов страны выберут именитые мастера: актер Андрей Мерзликин, актриса театра и кино Анна Чурина, продюсер киностудии "Корпорация Русская Фильм Группа" Алена Мареева, а также молодые актеры фильма "Испытание" Алексей Лукин, Анастасия Пономарева, Марк Тюриков, Александр Люман, Марта Дроздова. Возглавит экспертную комиссию кинорежиссер, кинопродюсер и сценарист Алексей А. Петрухин.

Мастера "Поколения М" и специалисты Кинолаборатории "RFGLab" помогут участникам в съемках конкурсных работ. В формате видеоуроков на сайте проекта они поделятся с ребятами тонкостями создания сценария и продюсирования, режиссуры и грима, операторской работы и монтажа, а также продвижения фильма в социальных сетях без дополнительных вложений.

Итоги конкурса будут подведены в мае 2018 года. Авторы лучшего фильма войдут в состав профессиональной съемочной группы. Они примут участие в создании картины "Выйти из группы", основной темой которой станет жизнь подростков в социальных сетях.

"Мы рады, что вместе с МТС, которая разработала мощную платформу для поиска и развития талантов, мы можем сделать важный шаг в этом направлении. Важно понимать, что сейчас недостаточно просто снять хороший фильм, необходимо еще и донести его до зрителя. Весь этот путь шаг за шагом мы раскроем в видеоуроках "Поколения М", а победитель получит возможность лично поучаствовать в самом ярком этапе производства картины", — рассказал кинопродюсер "Корпорации Русская Фильм Группа" Алексей Петрухин.

Своим творчеством все участники проекта "Поколение М" помогают сверстникам, нуждающимся в лечении. Все онлайн-активности ребят на официальных площадках "Поколения М" — сайте проекта, в группе во "ВКонтакте" и на странице в Instagram — МТС переводит в деньги по курсу "1 действие = 1 рубль" и направляет на операции тяжелобольным детям.

"Уже третий год мы запускаем все новые киносостязания для ребят со всей страны. Победители прошлых сезонов проекта уже прошли стажировки у мэтров кино, попробовали себя в съемках собственных картин на профессиональном оборудовании и продолжают свой путь в профильных вузах. В этом году победителя ждет уникальный шанс войти в режиссерскую группу полнометражного фильма, изнутри увидеть процесс его производства и получить ценный опыт для будущих этапов развития в индустрии", — подчеркнула руководитель благотворительных программ МТС, лидер проекта "Поколение М" Екатерина Филатова.

О проекте "Поколение М"

"Поколение М" – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе во "ВКонтакте" и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу "Поколения М" входит больше 90 признанных мастеров: режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит и студия "Мельница", студия "Непоседы", певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев и другие. Победители конкурсов "Поколение М" получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.

При этом МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных благотворителей. Все активности в группах и на сайте "Поколения М" МТС конвертирует в "живые деньги" и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках "Поколения М" собрано более 15 миллионов рублей, которые направлены на 42 детские операции.

Признание и значимость благотворительного проекта "Поколение М" подтверждены рядом статусных, в том числе международных, премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации "Культура, СМИ и массовые коммуникации" и других.