Покоряя новые вершины. На Эльбрусе стало больше алтайских туристов

Эльбрус — одна из наиболее популярных туристических точек в России. В этом году самую величественную горную вершину страны захотели увидеть на 64% жителей Алтая больше, чем в прошлом.

Вырос и мобильный трафик туристов из нашего региона — на 41%, а общий объём переданных фото и видео составляет более 70 гигабайтов. Этого достаточно, чтобы поделиться 14 тысячами снимков с красотами Эльбруса.

Мегафон основательно подготовил мобильную сеть к началу туристического сезона. Оператор установил базовую станцию на высоте 3890 метров над уровнем моря. Теперь туристы обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/сек.

Наличие мобильной связи на горной вершине — вопрос безопасности и здоровья туристов. Благодаря устойчивому голосовому сигналу и высокоскоростному мобильному интернету альпинисты и лыжники могут оставаться на связи в любой ситуации.

«Северный Кавказ — популярное туристическое направление, поэтому мы уделяем большое внимание развитию сети в регионе. Например, в этом году запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике „Сарыкум“, которые находятся в Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии и во многих других популярных местах. Мобильная связь на Эльбрусе сделает туристический маршрут более безопасным, она необходима не только отдыхающим, но и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций», — сказал технический директор МегаФона Алексей Титов.

Новая базовая станция стала самым высокогорным объектом связи в Восточной Европе. После её запуска мобильная связь появилась на горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров. На этой территории расположены мини-гостиницы, где альпинисты проходят акклиматизацию на большой высоте перед штурмом вершины.

Чтобы мобильная сеть работала бесперебойно в условиях низких температур и сильных ветров, был разработан специальный металлический термобокс, в который специалисты МегаФона поместили базовую станцию. Бокс оснащён климатическим оборудованием и автоматической системой управления, что даёт возможность обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры.

ПАО «МегаФон»