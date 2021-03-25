Полёты за границу из Барнаула возобновятся с 1 апреля

С 1 апреля из аэропорта Барнаула возобновятся перелёты за границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Кроме Барнаула, авиасообщение восстановлено в Белгороде, Волгограде, Воронеже, Калуге, Краснодаре, Липецке, Нальчике, Оренбурге, Саратове, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинске.

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Также с 1 апреля Россия возобновляет перелёты с шестью странами – Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Отдельно в следующем месяце увеличивается число регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.

Напомним, что из-за пандемии COVID-19 с 27 марта 2020 года Россия прекратила регулярное чартерное авиасообщение с другими странами. Ограничения начали постепенно снимать с августа. Сейчас можно купить билеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, на Сейшелы, Мальдивы и Кипр.