Полезное сотрудничество. Крупнейшие вузы Алтая объединят усилия для научных проектов

АлтГТУ и АлтГУ станут партнерами в научных и образовательных проектах. Так, вузы планируют вместе работать в сфере точных наук, разрабатывать общие образовательные программы, готовить научные статьи. Ректор АлтГТУ Андрей Марков уверен, что сотрудничество двух крупнейших университетов Алтайского края пойдет на пользу региону.

"На мой взгляд, два крупнейших высших учебных заведения просто не могут не взаимодействовать. АлтГУ больше "фундаментальщки", мы, в свою очередь, практики, разработчики технологических процессов. Наше объединение привнесет в производство новые продукты и технологии. На мой взгляд, мы могли бы совместно реализовывать проекты в сфере информационных технологий, био- и химических технологий, материаловедения", – подчеркнул ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Накануне, 7 августа 2020 года, ректоры двух крупнейших университетов Алтайского края встретились в АлтГТУ и обсудили варианты сотрудничества. Руководители договорились в ближайшее время приступить к реализации совместных идей.

"У нас имеются несколько соглашений о сотрудничестве. Настало время двигаться дальше и выходить на новый уровень. Наше предложение – создать общий проект в рамках работы научно-образовательного центра, объединиться для участия в программе стратегического академического лидерства. И для решения этих задач нам нужно найти общие точки соприкосновения, определить ключевые направления, по которым мы можем работать", – напомнил ректор АлтГУ Сергей Бочаров.