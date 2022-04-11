Полезный Mixx: оператор Tele2 объединил популярные сервисы в мультиподписке

Оператор Tele2 запускает новую мультиподписку Mixx. В неё входят 50 Гб интернета дополнительно к мобильному трафику в тарифе, музыка и кино, скидки на покупку техники Xiaomi, доставку еды и каршеринг. Mixx также включает возможность застраховать накопленные минуты и гигабайты, многие другие сервисы от Tele2 и партнёров.

«Создавая новую мультиподписку, мы включили в неё самые востребованные сервисы и услуги. Мы идём туда, где наш клиент. Партнёрская модель развития бизнеса — ядро стратегии Tele2. Мы сотрудничаем с компаниями, которые являются лидерами в своей отрасли, такое партнёрство комплементарно бизнесу и интересно клиентам. Выгода для пользователей очевидна — заплатить за одну услугу дешевле, чем оформлять подписки на сервисы по отдельности», — сказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Пользователи Mixx получат: 50 Гб дополнительно к объёму мобильного интернета в тарифе, безлимитные мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber, «ТамТам», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и TikTok, использование пакета минут в тарифе для звонков на городские и междугородние номера. При подключении новой мультиподписки абоненты также смогут сохранить накопленные минуты и гигабайты, застраховав их от «сгорания». Mixx включает SMS-фильтр и двойную защиту от нежелательного контента.

Кроме того, подписчикам Mixx доступны специальные предложения от VK: контент музыкального стримингового сервиса VK Музыка, кино, сериалы и телеканалы от видеосервиса Wink. Помимо этого, они получат бонусы и скидки от служб доставки продуктов Delivery Club, «Самокат» и «Еда ВКонтакте», каршеринга «Ситидрайв», облачного гейминга MY. GAMES Cloud. Клиенты также могут использовать скидки книжного сервиса «ЛитРес», образовательных онлайн-платформ Skillbox, SkillFactory, «Учи.ру» и «Учи.Дома», сервиса хранения данных «Облако Mail.ru», при покупке умных колонок «Капсула» и «Капсула Мини» с голосовым помощником Марусей.

C новой мультиподпиской клиенты Tele2 смогут приобрести технику Xiaomi со скидкой 10% в специальном разделе сайта mi.com. Они также получат повышенный кешбэк за покупки у партнёров программы лояльности «Больше».

Активировать новую мультиподписку Mixx можно в мобильном приложении Tele2 или на сайте оператора. Первое подключение — бесплатное, далее стоимость составит 200 рублей в месяц. Плата за подписку будет списываться вместе с абонентской оплатой по тарифу.