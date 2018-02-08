Полицейские на Алтае спасли отравившуюся газом женщину

Жительница села Тугозвоново Шипуновского района Алтайского края поблагодарила сотрудников правоохранительных органов за то, что они спасли ей жизнь. Об этом пишет "Алтайская правда".

Женщина написала письмо на имя начальника местного отдела полиции Виталия Суслова. По словам сельчанки, в прошлом году она и ее брат отравились угарным газом в доме. Местный фельдшер не смог выехать за ними из-за сильного бурана.

Женщина не растерялась и позвонила в полицию. Правоохранители вместе с сотрудниками скорой помощи отвезли их в больницу.