Полицейские нашли в Бийске 16 тайников с наркотиками

Бийские полицейские нашли 16 тайников, в которых находились синтетические наркотики.

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств получили информацию о двух жителях города, которые распространяли ''синтетику'' бесконтактным способом, а клиентов находили в сети, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранителям удалось узнать адреса, по которым уже были сделаны так называемые закладки. В них нашли полимерные упаковки с наркотическим порошком. Вещество отправили на исследование, участь подозреваемых зависит от его результатов.