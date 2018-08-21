Полицейские нашли в Бийске машину, угнанную в Новосибирске

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Сотрудники ГИБДД нашли в Бийске автомобиль Land Rover Freelander, который был угнан в Новосибирске. Об этом пишет портал "НГС.Новости".

По данным стражей порядка, машина была угнана 18 августа, а уже 19 августа около 4:15 ее задержали в Бийске.

В пресс-службе ведомства рассказали, что полицейские начали преследовать иномарку, водитель которой не выполнил требование об остановке. "Пытаясь скрыться от стражей правопорядка, правонарушитель свернул во дворы многоэтажек <...>. Но уже через минуту брошенное водителем транспортное средство было обнаружено во дворе дома по улице Иртышской", - говорится в сообщении. Автоугонщик при этом успел скрыться в неизвестном направлении.

При проверке автомобиля сотрудники ГИБДД выяснили, что на машине установлены госномера автомобиля ГАЗ-3302. Владелец номеров, бийчанин, ранее заявил в полицию об их хищении.

Также полицейские установили, что автомобиль числится в угоне и заявлен в розыск новосибирскими полицейскими, добавили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В данный момент стражи порядка устанавливают личность угонщика. Расследование продолжается.