Полицейские помогли жителю Алтайского края вырваться из "снежного плена"

Житель села Красноярское благодарит сотрудников ГИБДД за помощь в трудной ситуации на дороге. Мужчина обратился в отделение ГИБДД по Красногорскому району, чтобы выразить слова благодарности старшему лейтенанту полиции Юрию Астанину и лейтенанту полиции Андрею Тюкину.

22 января на 425 километре Чуйского тракта мужчина не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет. Самостоятельно выбраться он не смог. В это время на трассе дежурил экипаж дорожно-патрульной службы ОГИБДД по Красногорскому району. Пострадавший мужчина обратился к сотрудникам ГИБДД за помощью. Те привлекли тяжелую технику и помогли автовладельцу выбраться из "снежного плена". Благодаря этому мужчина смог продолжить свой путь.