Полицейские проверили, как носят маски и соблюдают дистанцию в поездах на Алтае

Специалисты "Алтай-Пригорода" и представители Алтайского линейного управления МВД России на транспорте проверили, как соблюдаются противоэпидемические меры в поездах, курсирующих в регионе. Особое внимание обращали на соблюдение дистанции, а также носят ли пассажиры маски.

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Из-за эпидемии коронавируса для безопасности пассажиров пригородных поездов в крае принят комплекс противоэпидемических мер. Среднесуточно 104 вагона, курсирующих по пригородным маршрутам в Алтайском регионе Западно-Сибирской железной дороги, проходят обязательную санитарную обработку.

"Проездные документы во всех пригородных поездах проверяют бесконтактным способом. Все сотрудники, взаимодействующие с пассажирами, работают в масках и перчатках и информируют пассажиров о необходимости использования средств индивидуальной защиты", – говорится в сообщении на сайте алтайского Минтранса.

Также рядом с кассами на ж/д вокзале нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции. В вокзальных комплексах установлены диспенсеры с антисептическими средствами для обработки рук, на секциях сидений в залах ожидания нанесены наклейки с рекомендациями по рассадке пассажиров. Кроме того, объявления с напоминанием о социальном дистанцировании и соблюдении масочного режима транслируют по громкой связи.

Ранее аналогичные рейды провели в барнаульском общественном транспорте. Выяснилось, что около половины пассажиров не носят маски.