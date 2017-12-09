Полицейские задержали жителя Алтайского края за две кражи

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Сотрудники пункта полиции по Табунскому району задержали местного жителя 1970 года рождения, по подозрению в совершении двух краж.

Предварительно установлено, что в августе этого года подозреваемый похитил с грузового автомобиля, припаркованного около одного из частных домов села Табуны, аккумуляторную батарею стоимость 3500 рублей. В октябре злоумышленник проник в один домов райцентра и похитил из него стиральную машину и полушубок из мутона.

Мужчина отрицать свою вину не стал. По месту его жительства сотрудники полиции обнаружили корпус от стиральной машины. По предварительным данным ее злоумышленник разобрал на запчасти. Остальное похищенное имущество, реализовал.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.