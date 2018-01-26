Полицейский из Бийска задержал напавшего на пенсионерку мужчину

Фото: бийск.22.мвд.рф

Пожилая бийчанка выразила благодарность в адрес старшего лейтенанта полиции Максима Королькова, который спас ее от нападения. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России "Бийское".

Отмечается, что пенсионерка возвращалась домой, как вдруг на нее напал неизвестный мужчина, попытавшийся вырвать из рук сумку. Поскольку женщина не могла оказать сопротивление, она стала громко звать на помощь.

Крики услышал находившийся дома после окончания рабочего дня полицейский. Он сразу же выбежал на улицу и увидел в темноте силуэт мужчины, пытавшегося скрыться. Полицейский начал преследование и после недолгой погони задержал грабителя с женской сумкой в руках.

Подоспевший экипаж патрульно-постовой службы доставил подозреваемого в полицейский отдел, где его опознала потерпевшая. После этого злоумышленник дал признательные показания.

Отмечается, что по факту грабежа возбуждено уголовное дело.