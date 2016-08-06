Полицейский в Алтайском крае ранил дебошира в голень и бедро

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Следственный комитет начал проверку по факту применения полицейским табельного оружия в отношении жителя Шипуновского района Алтайского края.

Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошел ночью 5 августа. Известно, что участковый уполномоченный полиции прибыл на вызов о происшествии.

Правоохранителю пришлось применить табельное оружие в отношении мужчины, который ранее устроил бытовой конфликт, а также высказывал угрозы жизни и здоровья полисмена.

В итоге мужчина был ранен в голень и бедро. Сейчас он находится в больнице, его здоровью ничто не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.