Полицейский в Алтайском крае ранил дебошира в голень и бедро
По факту применения правоохранителем табельного оружия проводится доследственная проверка
7 августа 2016, 06:23
Фото: amur.net
Следственный комитет начал проверку по факту применения полицейским табельного оружия в отношении жителя Шипуновского района Алтайского края.
Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошел ночью 5 августа. Известно, что участковый уполномоченный полиции прибыл на вызов о происшествии.
Правоохранителю пришлось применить табельное оружие в отношении мужчины, который ранее устроил бытовой конфликт, а также высказывал угрозы жизни и здоровья полисмена.
В итоге мужчина был ранен в голень и бедро. Сейчас он находится в больнице, его здоровью ничто не угрожает.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Новости партнеров