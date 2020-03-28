Полиция Алтайского края приостановила прием граждан из-за карантина

Подразделения полиции с 27 марта прекратили личный прием населения в связи с профилактикой коронавируса, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ведомство уточняет, что правоохранители продолжают работать, но заявления принимают исключительно дистанционным методом.

"Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса "Прием обращений граждан и организаций" официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России, либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел Российской Федерации (при его наличии)", – уточнили в ведомстве.

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Решать вопросы пенсионного обеспечения ветеранам МВД также придется только удаленно. Документы принимают посредством почтовой связи, а для уточнения информации опубликован список телефонов.

В частности, консультацию по вопросу пенсии можно получить по номерам: 8 (3852) 39-30-29, 39-79-24, 39-74-79, 39-30-19, 39-71-48, 39-74-90, 39-74-50, 39-74-36, 39-31-17, 39-78-73.

Отметим, что в Алтайском крае на 27 марта не выявлено ни одного инфицированного, однако в целях профилактики вузы края перешли на дистанционное обучение, мэрия Барнаула перестала очно принимать горожан, а все театры, кинотеатры, музеи и библиотеки закрыли.