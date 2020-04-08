Полиция Барнаула нашла 30 подростков, которые не самоизолировались

Власти Барнаула совместно с полицией провели профилактический рейд по нарушениям режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Накануне вечером, 7 апреля, сотрудники администрации вместе со стражами порядка проверили ТЦ "Бум", "Малина", "Район", интернет-кафе "Компас", площади Мира и Народную, аллею Шукшина и стадион школы № 113.

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В итоге выявили 80 нарушителей режима самоизоляции, 30 из которых оказались несовершеннолетними. Полицейские разъяснили всем важность выполнения распоряжения губернатора и напомнили о штрафах за несоблюдение правил.

Как ранее сообщал amic.ru, 31 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел бессрочный режим самоизоляции в связи с пандемией COVID-19. Согласно ему, покидать дом можно только в случае крайней необходимости. 6 апреля он дополнил свой указ, разрешив работу представителям некоторых отраслей.