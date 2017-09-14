Полиция Барнаула разыскивает водителя, сбившего мужчину на переходе

В четверг, 14 сентября, в 14 часов 40 минут в Барнауле на улице Юрина, в районе дома № 303Б, был сбит мужчина 1986 года рождения. Водитель с места ДТП скрылся.

Пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

К гражданам, располагающим какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить по тел.: 393-605, 393-544, 393-554 либо по тел. дежурной части: 391-090, 393-555, или 02. Телефонный код города: +7 (3852).