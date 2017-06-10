Полиция Барнаула задержала девушку, рисовавшую нацистскую символику на кафе

Барнаульские полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая по ночам наносила на здания города нацистскую символику и лозунги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что первая надпись появилась на здании кафе, расположенного на проспекте Ленина, в ночь с 10 на 11 мая. Изображения нацистской символики, а также националистические лозунги были нанесены с помощью аэрозольного баллона. Через неделю на этом же месте вновь нанесли такие же изображения.

Правоохранители выяснили, что это делала 19-летняя жительница Барнаула. В отношении нее составили административные протоколы. Суд оштрафовал ее на три тысячи рублей.