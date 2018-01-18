Полиция и горожане несколько часов искали в Камне-на-Оби пропавшего ребенка

Фото: izvestiy-kamen.ru

Поисковую операцию пришлось организовать полиции и волонтерам, чтобы обнаружить девятилетнего ученика школы №1 в Камне-на-Оби.

Как сообщают "Каменские известия", вечером 16 января ребенок не вернулся домой из школы, покинув ее в 17:30. Родители мальчика обратились в полицию. Их волнение усиливал тот факт, что синоптики обещали резкое ухудшение погоды к вечеру.

На поиски школьника был брошен личный состав МО МВД России "Каменский". Информация о пропаже ребенка быстро разошлась в соцсетях и мессенджерах. К операции по поискам школьника стали активно присоединяться горожане.

Большой вклад в общее дело внесли местные джиперы, участники клуба "МВД 4х4", которые вели поиск по труднодоступным, заснеженным оврагам рядом с Барнаульским трактом, а также предоставляли свои внедорожники полицейским.

Один из участников поисков – Дмитрий – рассказывает, что местные жители стали быстро съезжаться к магазину на улице Ленинградской. "Приезжало много машин, людей интересовали вопросы: нашелся ли ребенок и где его искать? Затем группы распределялись по районам города и искали, искали в сугробах, проверяли теплотрассы и колодцы, овраги и обочины. Добровольцев становилось все больше. Можно сказать, что городские улицы оживились, несмотря на позднее время. Меня это очень тронуло — эта отзывчивость и способность сплотиться в экстренной ситуации, ведь чужих детей не бывает", - отмечает волонтер.

Во время разговора с мамой пропавшего школьника полицейские установили, что ребенок замкнутый и особо ни с кем из одноклассников не общается.

Спустя несколько часов семье позвонила женщина — мама бывшего одноклассника пропавшего ребенка. Она рассказала, что замерзший мальчик пришел к ним домой и попросил разрешения погреться.

До этого же, как оказалось, он находился на пришкольной территории. Отбой поисковой операции был дан около 22:00.