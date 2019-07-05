Полиция нашла избивших барнаульскую пенсионерку девушек. Им нет 18 лет

Полиция Барнаула нашла трех девушек, которые два дня назад избили 60-летнюю женщину за замечание о расклейке объявлений. Они оказались несовершеннолетними, сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе городского управления МВД.

"Личности девушек уже установлены, они являются несовершеннолетними. В настоящее время по данному факту проводится проверка", – уточнили в ведомстве.

Сообщение об этом инциденте зарегистрировано в отделе полиции по Ленинскому району в среду, 3 июля.

Как накануне сообщал портал Amic.ru, об избиении стало известно из соцсетей. Один из пользователей написал, что три неизвестные девушки расклеивали объявления на двери дома, а не на доске, висевшей рядом, предназначенной для этой цели. Его 60-летняя мама сделала им замечание. Девушки оказались крайне агрессивными: "Били всей толпой, ногами и чем-то тяжелым". Пенсионерку спас проезжавший мимо на машине мужчина. Женщину доставили в больницу с сотрясением и кровопотерей.