Полиция объявила в розыск велосипедиста, травмировавшего женщину в Барнауле

Фото: geegabag.co.uk

Полиция в Барнауле разыскивает велосипедиста, который сбил женщину и скрылся с места происшествия.

Как сообщили в четверг порталу Amic.ru в городской ГИБДД, инцидент произошел около 09:00 14 августа на улице Малахова, 51Г.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие, наезд на пешехода – женщину 1964 года рождения неустановленным велосипедистом, который покинул место происшествия", – уточняют обстоятельства инцидента в Госавтоинспекции.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщину доставили в горбольницу №1, где медики оказали ей помощь. Госпитализация жительнице краевой столицы не потребовалась.

Жителей города, имеющих данные о случившемся, просят позвонить в группу розыска по телефону (3852) 393-554 либо в дежурную часть: 391-090, 393-555.