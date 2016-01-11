Полиция оспаривает решение суда по одиночным пикетам оппозиции у АКЗС

Алтайская полиция пытается обжаловать решение суда Центрального района Барнаула по делу об одиночном пикете Виктора Рау, который призывал вернуть выборы мэра перед зданием Алтайского Заксобрания в день сессии, сообщил корреспонденту ИА "Амител" Рау. Информацию подтвердили в ГУВД.

Фото Александры Черданцевой. ИА "Амител"

"Со стороны органов внутренних дел подана апелляция в краевой суд", – рассказала начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Алтайскому краю Светлана Ляпунова.

Заседание суда назначено на 13 января.

Как неоднократно сообщало ИА "Амител", общественник-оппозиционер Виктор Рау и пресс-секретарь барнаульской КПРФ Анна Бурыкина проходили в качестве обвиняемых в деле о "50 метрах".

Рау, Бурыкина и представитель партии "СР" Виктор Кошке провели три одиночных пикета перед зданием парламентского центра Алтайского края 24 сентября 2015 года. В этот день в АКЗС проходила сессия, где был отклонен законопроект о возврате выборов мэра Барнаула.

Пикетчики призывали вернуть всенародные выборы.

Фото Александры Черданцевой. ИА "Амител"

Позже их (кроме Кошке) обвинили в нарушении правил проведения одиночного пикета. В протоколе было указано, что между ними было менее 50 метров. Это минимальное возможное расстояние между участниками одиночных пикетов. Именно одиночный пикет разрешено проводить без согласования с властями.

Суд закрыл дело 29 октября.

Как рассказала ИА "Амител" Анна Бурыкина, заседание суда по ее делу по апелляции полиции состоялось еще 15 декабря прошлого года в Центральном районном суде Барнаула. Суд оставил в силе решение мирового судьи. По ее словам, у полиции нет никаких доказательств правонарушения со стороны пикетчиков.