Полиция помогла найти женщину, ушедшую с ребенком из барнаульской больницы

Фото: alupka24.ru

Жительница Барнаула поблагодарила полицейских за то, что они в течение суток помогли найти ее дочь и внучку, ушедших из больницы. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина лично поблагодарила старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Барнаулу Юрия Левина.

Оказалось, что ее дочь написала добровольный отказ от нахождения в больнице и ушла с двухлетней дочкой из медучреждения. Ее телефон не отвечал. Дома их не было.

Полицейские узнали, что дочка и внучка заявительницы находятся у одного из друзей девушки.