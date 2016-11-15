Полиция помогла найти женщину, ушедшую с ребенком из барнаульской больницы
Женщину с ребенком полицейские разыскали в течение суток
15 ноября 2016, 16:27
Фото: alupka24.ru
Жительница Барнаула поблагодарила полицейских за то, что они в течение суток помогли найти ее дочь и внучку, ушедших из больницы. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщина лично поблагодарила старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Барнаулу Юрия Левина.
Оказалось, что ее дочь написала добровольный отказ от нахождения в больнице и ушла с двухлетней дочкой из медучреждения. Ее телефон не отвечал. Дома их не было.
Полицейские узнали, что дочка и внучка заявительницы находятся у одного из друзей девушки.
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