Полиция: попавший под прицеп КамАЗа барнаулец погиб

Фото: vk.com/barneos22

Мужчина, попавший 31 июля под прицеп КамАЗа в Барнауле, скончался, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

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Прочее Очевидцы: пешеход попал под прицеп КамАЗа в Барнауле

Напомним, авария произошла днем в понедельник на улице Аванесова. В полиции уточняют, что трагедия случилась в 12:40 в районе дома №90.

Согласно предварительным данным, водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем КамАЗ с прицепом, совершил наезд на мужчину 1936 года рождения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", - констатируют в правоохранительном ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.