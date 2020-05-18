Полиция проверяет факт распространения адресов заболевших COVID-19 в Барнауле
Стражи порядка разберутся, кто опубликовал карту
18 мая 2020, 13:30, Никита Иванников
Полиция проводит проверку по факту распространения карты с адресами заразившихся коронавирусом в Барнауле. Об этом в ходе онлайн-брифинга 18 мая заявила заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах региона неизвестные начали распространять карту с улицами и номерами домов, где у жильцов были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки число заболевших в Алтайском крае выросло на 45 и достигло 970 человек. Вылечился в общей сложности 471 человек.
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