Полиция проверяет информацию о мужчине, который завлекает детей у школ в Барнауле

Его видели у нескольких учебных заведений города

18 сентября 2020, 13:17, Илья Звягинцев

Сотрудники полиции проводят проверку по информации о том, что неизвестный мужчина с бородой пытается завлечь детей у барнаульских школ, сообщает "Банкфакс".

Родители одной из школьниц рассказали, что 15 сентября неизвестный завел беседу с их дочерью у школы № 60 на улице Советской Армии. Девочка вспомнила, что он представился другом отца и предложил ей конфеты, но ребенок не растерялся и вернулся на крыльцо, чтобы дождаться родителей. 

Позднее о мужчине с бородой и в синей куртке рассказывали и родители из других районов. 

В полиции изданию пояснили, что заявлений от барнаульцев не поступало, но правоохранители начали проверку. 

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